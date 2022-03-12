НБУ скасував тарифи за послуги в системі BankID на час війни

Національний банк України (НБУ) скасував на період дії воєнного стану тарифи за послуги, що надаються у Системі BankID НБУ

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на пресслужбу регулятора.

Згідно з повідомленням, центробанк не зніматиме з абонентів плату за підключення, супровід та обробку транзакцій.

Зазначається, що про відновлення тарифів буде повідомлено додатково.

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НБУ зазначив, що міжбанківські тарифи, які оплачуються комерційними абонентами-надавачами послуг на користь банків-ідентифікаторів за кожну ідентифікацію, діятимуть без змін.