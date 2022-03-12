Росія планує відволікати увагу ЄС від війни в Україні, організовуючи проплачені акції протесту, - Центр протидії дезінформації
Про це у Telegram повідомляє Центр протидії дезінформації, передає Цензор.НЕТ.
"Йдеться про "сплячих агентів", яких використовує рф для проведення акцій та мітингів. Конкретних приводів для таких заходів немає, оскільки їхня мета – дестабілізація ситуації для переведення уваги суспільства ЄС від нападу росії на Україну", - йдеться в повідомленні.
Так, днями російські ЗМІ афішували мітинги європейських далекобійників проти підвищення цін на пальне.
"Здавалося б, все логічно, однак пальне для вантажівок купують компанії-перевізники, а водії до цього не мають жодного відношення. Але коли логіка зупиняла росію?! Подібну тактику рф використовувала у США, про що йдеться у дослідженні Прінстонського Університету "Trends in Online Influence Efforts". Зазначається, що з 2014 по 2018 роки рф намагалася поляризувати американське суспільство, підключаючись по обидві сторони руху "Black Lives Matter", міграційної проблеми, питання обігу зброї тощо", - додали в Центрі протидії дезінформації.