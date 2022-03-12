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З 13 березня в Одесі та Одеській області комендантська година запроваджується з 20:00 до 06:00

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З 13 березня в Одесі та Одеській області комендантська година запроваджується з 20:00 до 06:00
Розпорядженням Начальника Одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка з 13 березня 2022 року на території Одеси та Одеської області запроваджено комендантську годину з 20:00 до 06:00.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Одеської обласної державної адміністрації.

Заборонено перебування людей у зазначені години на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень.

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Топ коментарі

  • Pawlo Kit
    Це вже не дуже важливо, коли головна мета - уникнути оточення...
  • RGSMPG1
    вірю в тебе Одесса!
  • Мобильный крематорий
    Надеюсь, её найдут с проломанным черепом.
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