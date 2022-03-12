З 13 березня в Одесі та Одеській області комендантська година запроваджується з 20:00 до 06:00
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Розпорядженням Начальника Одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка з 13 березня 2022 року на території Одеси та Одеської області запроваджено комендантську годину з 20:00 до 06:00.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Одеської обласної державної адміністрації.
Заборонено перебування людей у зазначені години на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень.