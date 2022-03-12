"Херсонщина - це Україна", - Херсонська облрада прийняла звернення проти проявів сепаратизму
12 99926
Херсонська обласна рада на своєму позачерговому засіданні прийняла рішення про відмову про створення будь-якої "народної республіки" на території області.
Як інформує Цензор.НЕТ про це у фейсбуці написала Ірина Геращенко.
Вона відзначила: "Відбулося екстрене засідання сесії Херсонської обласної ради. Депутати ухвалили звернення про те, що "Херсонщина – це Україна", і жодної псевдореспубліки на території області не буде".