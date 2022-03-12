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Війська РФ не пропустили гуманітарний конвой у Пологи та підірвали міст під Запоріжжям, - ОВА

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Війська РФ не пропустили гуманітарний конвой у Пологи та підірвали міст під Запоріжжям, - ОВА
Російські окупанти не пропустили гуманітарну колону із Запоріжжя у Пологи та підірвали автомобільний міст.

Про це у Telegram повідомляє Запорізька ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо об’єднаного гуманітарного конвою за маршрутом Енергодар-Токмак-Пологи – він був зупинений у Василівці та утримувався окупантами тривалий час. Якщо до Енергодару врешті-решт його пропустили, то по маршруту Токмак-Пологи – ні. Тож гуманітарний конвой був змушений розвернутися і повернутися назад. При підході до населеного пункту Кам’янське у результаті обстрілу з боку окупаційних військ був знищений автомобільний міст через річку, через що рух став неможливим", - йдеться в повідомленні.

При спробі обійти зірваний міст, конвой зіштовхнувся з бойовою позицією російських військ, які не пропустили його. На цей момент гуманітарний конвой зупинився в районі Кам’янського. Проводяться спроби евакуації людей у пішому порядку.

Інший гуманітарний конвой, що вирушив до Маріуполя, на всьому шляху слідування, який контролюється російськими військами, на кожному блок-посту до населеного пункту Токмак розкрадався російськими окупантами, які насильно вилучали продукти харчування, одяг, предмети особистої гігієни. У Токмаку російський патруль взяв конвой під супровід і станом на 18:00 було відмічено проходження головою колони населеного пункту Зеленівка в Приморському районі в напрямку Бердянська.

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Топ коментарі

  • Петр Иванов 418d5d02
    Короче, наш конвой превратился в жрачку для орков.
  • MAKAROV ddf66d11
    Нормально так оркам еды навезли. Красавцы, чем думали, хз
  • МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
    накормить за счет украинского народа его окупантов и убийц
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