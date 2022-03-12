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Депутатка від "Опоблоку" Данильченко у Мелітополі стала фейковим "мером" окупантів і закликала до "нової реальності". ВIДЕО

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Йдеться про Галину Данильченко від "Опозиційного блоку", яка зголосилась виконувати обов'язки "мера" від окупантів замість викраденого мера Мелітополя.

Про це Інформує Цензор.НЕТ.

У своєму зврненні депутатка закликає народних обранців різного рівня адаптуватись до "нової реальності". Нагадаємо, що покарання за державну зраду передбачає  позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мер Мелітополя Федоров живий, його катують, - Зеленський

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Чому опзж не заборонена?
    Чому не підписаний закон про колаборантів?
  • дмитрий иванов 527db324
    Зажопинцы во всей своей красе. Ну а что вы хотели? Никакого уголовного преследования с 2014-го для них не было, катались как сыр в масле. Вот очередной и предсказумый результат
  • Володимир Денчик
    На кол!!!
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