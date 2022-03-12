Депутатка від "Опоблоку" Данильченко у Мелітополі стала фейковим "мером" окупантів і закликала до "нової реальності". ВIДЕО
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Йдеться про Галину Данильченко від "Опозиційного блоку", яка зголосилась виконувати обов'язки "мера" від окупантів замість викраденого мера Мелітополя.
Про це Інформує Цензор.НЕТ.
У своєму зврненні депутатка закликає народних обранців різного рівня адаптуватись до "нової реальності". Нагадаємо, що покарання за державну зраду передбачає позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна.