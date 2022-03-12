Коельйо написав, що війна в Україні – це "зручне виправдання" для "русофобії". Українці йому провели "лікнеп"

Бразильський письменник Пауло Коельйо написав, що війна в Україні – це "зручне виправдання" для "русофобії", за що отримав жорстку критику.

Під постом Коельйо у Twitter вже більше ніж 2 тисячі коментарів.

"Сер, ви справді не розумієте. 99% росіян несуть відповідальність за цю війну своєю пропагандистською підтримкою, боягузтвом і невіглаством. Ви усвідомлюєте, скільки нас (громадян України, росіян за походженням) Путін та його раби вбили в Україні за останні два тижні?", - написала співачка Олександра Кольцова.

"Звісно, це не привід для русофобії, росіяни просто вбивають дітей і жінок, нічого такого", - написав журналіст Денис Казанський.

Депутатка Київської міськради Ксенія Семенова зауважила: "Вам треба ще якась причина піти у твітер писати англійською? Коельо каже, що у нас криза і що ми русофоби. Регайтеся в твіттері, щоб його зачмирити хоча би".

Також письменнику нагадали російську соціологію про підтримку війни.

Також Коельйо процитували твіт Михайла Подоляка де той написав: "Варвари XXI ст. Росія пошкодила/знищила 202 школи, 34 лікарні, понад 1500 житлових будинків. 900+ наших населених пунктів повністю позбавлені світла, води, тепла. Російська армія не вміє воювати проти інших армій. Але добре вміє вбивати мирних жителів".