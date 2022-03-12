Новини • Війна

ЗСУ ліквідували командира танкової роти окупантів Шуміцкого, який "захищав від неонацистів Запорізьку АЕС". ФОТО

49 02171
Українські військові ліквідували командира танкової роти окупантів старшого лейтенанта Миколу Шуміцкого з Іркутська.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Остров.

ЗСУ ліквідували командира танкової роти окупантів Шуміцкого, який захищав від неонацистів Запорізьку АЕС 01

"Іркутянин Микола Шумицький – командир танкової роти, старший лейтенант – загинув під час спеціальної військової операції із захисту Донбасу. Як герой, захищаючи від неонацистів Запорізьку АЕС в Енергодарі. Про це розповів мер Іркутська Руслан Болотов", - пишуть росЗМІ.

Дивіться: Окупанти прив'язали ланцюгом до стовпа свого гранатометника, щоб той не дезертирував. Він замерз на смерть. ВIДЕО

Топ коментарі

  • Urs
    Людмила Крижановська
    Неймовірно гарний світанок!
    Ми переможемо, і це без сумніву, та заставимо ворога за все відповісти. За кожну понівечену долю, за кожне життя наших героїв, за залиту кров'ю мою святу землю.
    Пишаюсь бути українкою! Слава Нації!
  • Да-это-я
    захищаючи від неонацистів Запорізьку АЕС в Енергодарі. Про це розповів мер Іркутська Руслан Болотов" Джерело: https://censor.net/ua/n3324430

    НІ, вони навіть не їбануті!

    Вони невиліковно хворі! Тільки АД їм допоможе.

    Тому нах за лейтенантом вишуканими колонами! Смерть і тільки смерть!
  • Valery Rakhubenko
    Собаці собача смерть. Слава Україні.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини