ЗСУ ліквідували командира танкової роти окупантів Шуміцкого, який "захищав від неонацистів Запорізьку АЕС". ФОТО
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Українські військові ліквідували командира танкової роти окупантів старшого лейтенанта Миколу Шуміцкого з Іркутська.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Остров.
"Іркутянин Микола Шумицький – командир танкової роти, старший лейтенант – загинув під час спеціальної військової операції із захисту Донбасу. Як герой, захищаючи від неонацистів Запорізьку АЕС в Енергодарі. Про це розповів мер Іркутська Руслан Болотов", - пишуть росЗМІ.