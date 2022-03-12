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Захисники Чернігова знищили ракетний підрозділ ворога. ФОТО

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Захисники Чернігова знищили ракетний підрозділ ворога. ФОТО
Сили оборони оперативного командування "Північ" продовжують виконання бойових завдань щодо звільнення Чернігівщини від російських окупаційних військ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє оперативне командування "Північ" на своїй сторінці у фейсбуці

"За минулу добу українським захисникам вдалося захопити та знищити значну кількість бронетанкової та автомобільної техніки противника.

Частина москальської орди знищена, частина здалися в полон.

Захоплена техніка противника поповнила українські підрозділи і тепер активно працює своїми ж снарядами по росіянам.

Крім того, поблизу Чернігова "наші котики" знищили підрозділи орків, на озброєнні яких була зброя, з якої ворог наносив ракетні удари по Чернігову", - сказано в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Йцу Кенг 07b0c614
    Абдалла
    @turkmendagz

    Сегодня по телефону провел опыт над ватными коллегами. Прочитал им отрывок из речи Гитлера по поводу присоединения Судет, про разделенный народ. Только заменил Германию на Россию а немцев на русских. Спросил их ну и как? Они в ответ, цитирую: "Все правильно Путин сказал'. Дебилы.
  • Roman Rjevskiy
    Леонид Каганов [email protected]..... Почитал блоги разных людей, включая коллег по русскому фантастическому цеху. Среди пожилого поколения 50+, имеющего в пользовании телевизор, примерно 90%, как мне показалось, так или иначе одобряют войну. Аргументируют свою позицию тремя основными тезисами, вы их наверняка тоже все слышали: «Украина собиралась на нас напасть», «они 8 лет убивали детей», и «мы боремся с нацистами». Каждый из тезисов интересен тем, что если разобраться, продиктован диаметрально противоположными чувствами. В психологии это называется патогенными механизмами защиты: «проекция» - невольное приписывание другим намерений, которые испытываешь сам, и «реактивное образование» - бессознательная маскировка благородными порывами тех чувств, которые стыдно осознавать.

    «Украина собиралась на нас напасть» Потрясает количество людей, которые верят, будто Украина 8 лет хотела напасть, но просто ждала, пока Россия соберет у границ мощную наступательную армию. Украина так хотела напасть, что напали мы. Вариант объяснений: мы напали, потому что иначе Украина стала бы частью НАТО. Один писатель даже рассуждал, что если бы российские танки не вошли в 1968 в Чехословакию, туда бы вошли танки НАТО. Классическая проекция.

    «Они 8 лет убивали детей» Не вдаваясь в спор о числе погибших детей с другой стороны фронта, задаём простой вопрос: почему просто не выставить грозные российские войска по линии разграничения, как принято в миротворческих миссиях, и прекратить убийства детей? Этот вопрос вызывает бурю эмоций, но суть ответов сводится к тому, что пришло время отомстить. А поскольку «месть» проводится способом, при котором неизбежно погибнут (и уже погибли) дети, то истинный двигатель - актуальное желание убивать детей. Но оно маскируется словами об убитых детях.

    «Мы боремся с нацистами» Напомню: нацистами мы называем народ, который избрал своим президентом еврея Зеленского, бывшего актера русскоязычных шоу. В своей «борьбе» мы копируем нацистов: в 5 утра без объявления войны начинаем авианалёт на Киев, в тезисах пропаганды вовсю цитируем речи Гитлера перед нападением на Польшу, всё чаще используем классический перевод фашистской формулировки «Endlösung der Judenfrage» как «решение украинского вопроса», ну а собственную систему ценностей именуем «русский мир» и «русская весна». Я даже не раз наблюдал, как сетевые патриоты начинают спор об «укрофашизме» с упоминания подвига дедов, Холокоста и Бандеры, но через пару реплик уже вовсю называют собеседников жидами и желают им гореть в Освенциме. А ярлык «нацисты» мы вешаем на Украину.
  • Vujko Donetski
    Оскільки у кацапів повністю відсутній головний мозок, шукати в них інтелект - марно витрачати час.
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