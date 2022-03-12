Захисники Чернігова знищили ракетний підрозділ ворога. ФОТО
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Сили оборони оперативного командування "Північ" продовжують виконання бойових завдань щодо звільнення Чернігівщини від російських окупаційних військ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє оперативне командування "Північ" на своїй сторінці у фейсбуці
"За минулу добу українським захисникам вдалося захопити та знищити значну кількість бронетанкової та автомобільної техніки противника.
Частина москальської орди знищена, частина здалися в полон.
Захоплена техніка противника поповнила українські підрозділи і тепер активно працює своїми ж снарядами по росіянам.
Крім того, поблизу Чернігова "наші котики" знищили підрозділи орків, на озброєнні яких була зброя, з якої ворог наносив ракетні удари по Чернігову", - сказано в повідомленні.