Верещук повідомила, що у суботу через гуманітарні коридори вдалось вивезти майже 13 тисяч людей

У суботу спрацювали 9 гуманітерних коридорів з 14, було евакуйовано трошки менше 13 тисяч людей.

Про це повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

З напрямків Краснопілля, Конотоп, Лебедин, Велика Писарівка виїхало близько 3 тисяч осіб.

"Запорізька область. Енергодар. На жаль, коридор не спрацював. Виїхала колона вантажу гуманітарного, зупинилась на блок-посту у Василівці і російські окупанти не пропустили далі, попри попередні домовленості. Зараз колона лишилась там ночувати і вранці знову поїде до місця свого призначення", - повідомила міністерка. Верещук також відзначила, що частину вчорашнього гуманітарного вантажу розікрали окупанти.

На Київщині гумкоридори спрацювали лише частково. "Ворзель, Ірпінь не спрацювали, але Буча запрацювала. Ми вивезли майже тисячу людей", - сказала Верещук. Зокрема, було вивезено літніх людей з будинку для людей похилого віку.

Також з Гостомеля вивезли 600 людей. З Немішаєвого вивезли 1200 осіб.

В Козаровичах і Бородянці вивезти людей не вдалося.

Верещук поставила вимогу Росії - відпустити працівника ДСНС Данченка Олексія Ігоревича, якого вони взяли в полон. Данченко супроводжував автобуси з Гостомеля.

Міністр повідомила, що у неділю гуманітарні кридори спробують також провести до Луганської та Київськоґ області та через Бердянськ до Маріуполя. За її словами, колону до Маріуполя сьогодні протримали 5 годин на блокпосту