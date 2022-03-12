Укрзалізниця вдвічі збільшить пропускну спроможність переходів з ЄС

АТ "Укрзалізниця" планує мінімум удвічі збільшити пропускну спроможність переходів на кордоні з країнами Євросоюзу для нарощення експортних можливостей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу компанії.

"Укрзалізниця збільшить мінімум удвічі пропускну спроможність західних залізничних прикордонних переходів з країнами ЄС. Це дозволить наростити експортні спроможності України, зокрема для перевезення аграрної продукції, поки ворог блокує наші основні морські порти", - йдеться у повідомленні.

Для цього щодо кожного переходу створена робоча група з працівників Укрзалізниці, які займуться розробкою та реалізацією заходів збільшення обсягів перевезень через кордон. Крім того, компанія провела переговори із суміжними залізницями щодо збільшення обсягів перевезень та переговори про прискорення митних процедур.

Укрзалізниця також закликає бізнес організувати пункти перевантаження вантажів з вагонів, що курсують колією 1520 (ширина в Україні), на вагони колії 1435 (більшість країн ЄС).

Читайте також: Більшість залізничних вокзалів України продовжують працювати, попри війну. КАРТА