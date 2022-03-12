Закликаю українців не залишатися у прикордонних воєводствах Польщі, а переїжджати в інші регіони, - посол Дещиця

Можливості прикордонних воєводств Польщі та столиці вже майже вичерпані.

Як інфомує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це заявив посол України у Польщі Андрій Дещиця.

"Я хочу звернутися до українців, які прибувають через причини війни до Польщі, щоб вони не залишалися в прикордонних регіонах – це Прикарпатське, Люблінське, Малопольське воєводства, а також столичне Мазовецьке, а переїжджали в інші регіони, де є вся необхідна інфраструктура, підготовлена органами місцевого самоврядування та центральної влади", - заявив посол.

За словами Дещиці, "велика концентрація осіб у прикордонних воєводствах створює певну напругу у суспільстві та складнощі у наданні допомоги".

Нагадаємо, станом на 11 березня до Польщі виїхали вже понад 1,5 мільйона біженців з України.

Загалом, за даними агентства ООН у справах біженців, близько 2,5 мільйона людей залишили Україну після вторгнення Росії два тижні тому, а ще два мільйони виявилися внутрішніми переселенцями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Варшава та Краків більше не можуть приймати біженців, - Держприкордонслужба