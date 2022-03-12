На Рівненщині збили російський безпілотник

В Рівненській області збили російський безпілотник над райцентром Сарни.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

"Військові зафіксували над містом Сарни ворожий безпілотний літальний апарат, який було оперативно знищено. Тож хвилюватися не потрібно, загрози для населення немає, наші військові спрацювали чітко та професійно, — повідомив начальник Сарненської районної військової адміністрації Олександр Кохан

За останні два дні це друге вторгнення ворожої техніки в повітряний простір України в межах Рівненської області. Нагадаємо, вчора російський агресор атакував білоруську територію на кордоні з Україною. Крім того, в Сарненському районі близько 14-ї години було зафіксовано два ворожі літаки, які скинули бомби біля населеного пункту в полі. Було три авіаудари, один з яких пошкодив лінію електропередач, — повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

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