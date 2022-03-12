Данілов про можливе вторгнення військ Білорусі до України: Загрозу остаточно не анульовано, але якщо хочуть стати "грузом" 200, то оформимо
4 2009
Загрозу вторгнення військ Білорусі на територію України не анульовано.
Про це під час телемарафону повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.
"На жаль остаточно ми не можемо остаточно сказати, що ця загроза вже повністю анульована. Тому що Путін тримає Лукашенка у своїх міцних руках. Він його тримає, шантажує. Лукашенко як може маневрує у цьому питанні, але, якщо хтось з білоруських солдатів хоче стати "грузом 200", то ми це дуже швидко оформимо", - наголосив він.