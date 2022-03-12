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Вибухнула колона на мінах. Добре попрацювали за межами досяжності, - Кім про ситуацію в Миколаївській області

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Вибухнула колона на мінах. Добре попрацювали за межами досяжності, - Кім про ситуацію в Миколаївській області
Керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім відзвітував за свою роботу 12 березня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявиви у телеграмі.

Кім зазначив: "Сьогодні щільний день, багато чого полагодили, все зробили. Ми на місці, ми працюємо. Минулої доби ворог зазнав збитків. Вибухнула колона на мінах. Добре попрацювали за межами досяжності.

Ворог лякає нас страшилками, що він захоплюватиме нас. Але нас це не турбує, ми рухаємось уперед".

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Топ коментарі

  • Urs
    The Times назвала Віталія Кіма можливим наступником зеленського. Не задовбалися піарити хлопця? Героїзм полягає запиляти якомога більше відосиків? Справжнього героя ми не бачимо на екрані. Бо #Марчело робить свою справу - захищає місто, б'є ворога. Герою слава!
  • Urs
  • Voland Demort
    Кім якщо будеш балотуватися в президенти я за тебе проголосую
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