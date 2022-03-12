Вибухнула колона на мінах. Добре попрацювали за межами досяжності, - Кім про ситуацію в Миколаївській області
27 09834
Керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім відзвітував за свою роботу 12 березня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявиви у телеграмі.
Кім зазначив: "Сьогодні щільний день, багато чого полагодили, все зробили. Ми на місці, ми працюємо. Минулої доби ворог зазнав збитків. Вибухнула колона на мінах. Добре попрацювали за межами досяжності.
Ворог лякає нас страшилками, що він захоплюватиме нас. Але нас це не турбує, ми рухаємось уперед".