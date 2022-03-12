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Зеленський та Беннет обговорили перспективи мирних переговорів у Ізраїлі

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Зеленський та Беннет обговорили перспективи мирних переговорів у Ізраїлі
Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннетом.

Про це глава держави повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Продовжив діалог з Прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Бегнетом. Говорили про агресію з боку РФ та перспективи мирних переговорів. Маємо припинити репресії проти мирного населення: попросив сприяти у звільненні полоненого мера Мелітополя та місцевих громадських діячів", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Night Hunter 4ed8ae8a
    Про що можна говорити з путинським сраколизом. який пропонував нам здадися щоб зберегти життя людей(і піти в рабство)? А Зеленський заміть того, щоб скиглити: "Я вас зрозумів", повинен був запитати чому Їзраіль не здався "щоб зберегти життя людей" коли його атакували з усіх боків? А чому тоді Україна повинна здаватися? Про що з цим виродком можна ще говорити.
  • Urs
    Адміністрація президента США Джо Байдена не бачить дипломатичної розв'язки для завершення війни Росії проти України. При цьому в Білий дім твердо стоїть на тому, щоб не відкривати двері будь-якій потенційній угоді, яка призведе до капітуляції України.

    Про це повідомляє CNN
  • viktor donovan
    анекдот від Єрмака. Викручується як може.Журналюги з Тель-Авіву вже розказали про "миротворця" нафталіна який шептався з моллю. нарочно не придумаеш. Пучить в ОПі, пучить.
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