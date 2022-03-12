Лікарні і морги у білоруських Гомелі та Мозирі переповнені російськими окупантами

Шпиталі і морги у білоруських містах Гомель, Мозир та Наровля переповнені російськими військовими, які надходять від початку вторгнення в Україну. При цьому, як повідомляється, білоруські медики підписали угоду про нерозголошення такої інформації, у деяких випадках – при погрозах звільнення.

Як інформує Цензор,НЕТ, про це повідомляє білоруське бюро Радіо Свобода.

Повідомляється, що минулого тижня тіла російських військових у Мозирі повантажили у потяги ВАТ "Російські залізниці".

"Трупів було нереально багато. Люди, які перебували на станції Мозир, були просто шоковані кількістю трупів, завантажених у потяг. Люди почали знімати відео, але військові їх наздогнали і наказали видалити. У селі Кам’янка під Мозирем кладовище загородили, туди нікого не пускали, поставили охорону. Ймовірно, там почали ховати росіян", – розповів білоруській службі Радіо Свобода житель Мозира.

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Інша особа розповіла журналістам, що госпіталь у Мозирі досі переповнений російськими пораненими військовими, доступ до послуг для місцевих жителів обмежено.

Також жителі Гомеля розповіли, що автобусами возять поранених росіян, а вантажівками – убитих.

"На "Уралі" їхні трупи везуть в аеропорт, а звідти – в Росію", – розповів житель Гомеля.

За повідомленнями, у Гомельському центрі радіаційної медицини з початку війни РФ проти України приймали поранених росіян. Там працюють російські медики. Поранених доставляють до госпіталю в Костюківці, лікарні швидкої допомоги та обласної клінічної лікарні.

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