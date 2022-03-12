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Лікарні і морги у білоруських Гомелі та Мозирі переповнені російськими окупантами

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Лікарні і морги у білоруських Гомелі та Мозирі переповнені російськими окупантами
Шпиталі і морги у білоруських містах Гомель, Мозир та Наровля переповнені російськими військовими, які надходять від початку вторгнення в Україну. При цьому, як повідомляється, білоруські медики підписали угоду про нерозголошення такої інформації, у деяких випадках – при погрозах звільнення.

Як інформує Цензор,НЕТ, про це повідомляє білоруське бюро Радіо Свобода.

Повідомляється, що минулого тижня тіла російських військових у Мозирі повантажили у потяги ВАТ "Російські залізниці".

"Трупів було нереально багато. Люди, які перебували на станції Мозир, були просто шоковані кількістю трупів, завантажених у потяг. Люди почали знімати відео, але військові їх наздогнали і наказали видалити. У селі Кам’янка під Мозирем кладовище загородили, туди нікого не пускали, поставили охорону. Ймовірно, там почали ховати росіян", – розповів білоруській службі Радіо Свобода житель Мозира.

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Інша особа розповіла журналістам, що госпіталь у Мозирі досі переповнений російськими пораненими військовими, доступ до послуг для місцевих жителів обмежено.

Також жителі Гомеля розповіли, що автобусами возять поранених росіян, а вантажівками – убитих.

"На "Уралі" їхні трупи везуть в аеропорт, а звідти – в Росію", – розповів житель Гомеля.

За повідомленнями, у Гомельському центрі радіаційної медицини з початку війни РФ проти України приймали поранених росіян. Там працюють російські медики. Поранених доставляють до госпіталю в Костюківці, лікарні швидкої допомоги та обласної клінічної лікарні.

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Топ коментарі

  • Roman Rjevskiy
    хххххххххххх.............. мне вообще кажется, что Россия живет в большом самообмане относительно силы и спрятанности своего оружия.

    Все эти ядерные поезда и тайные схроны хороши только когда противник не отслеживает их перемещение. А если отслеживает? А если возможности спутниковых снимков, которые отдали в пользование гражданскому населению 15 лет назад - это не только грубые фотки местности раз в год? А если это непрерывное круглосуточное ведение всех возможных целей во всех диапазонах с помощью нейросетей и современных алгоритмов?

    С другой стороны, я периодически почитываю военные сайты. Россия хвастается новыми танками, системами огня, которые по принципу недалеко ушли от "Катюш" и каким-то самолетом СУ-57 в одном экземпляре, чьи преимущества вообще неясны. Единственная новая супертайная разработка России - это та самая гиперзвуковая ракета с неуправляемой ядерной реакцией, которая пока сумела только убить группу своих атомщиков и заразить акваторию Белого моря. Принцип ракеты на ядерной струе, от которого отказались США еще полвека назад, признав конструкцию малопредсказуемой и дико опасной для среды.

    А много мы знаем об американском, например, современном оружии? Смотрел ли кто-то хотя бы из интереса в Ютубе, как работает электрический рейлган на эксминце? Что это вообще такое - рельсовая пушка на силе Ампера? Чем лучше пороховой и реактивной, какой у нее военный потенциал? Интересовался ли кто-то лазерной программой США? Понимает ли смысл объединения вооружений в единый информационный центр, когда в каждый мелкий снаряд орудий Navy заливается ещё в стволе пушки дальнейшая программа по месту и времени подрыва? А ведь это только обрывки тех демо, которые иностранные военные разрешили к обнародованию. Как те беспилотники, которые 20 лет назад висели, давно снятые с вооружений, в музее техники Вашингтона, пока у России еще не было ни одного своего серийного беспилотника.

    И эта Россия начинает диктовать остальным странам мира ядерные ультиматумы... Воистину Путин принял Россию с сохой, а оставит с совком.
  • - ШПАЕВ -
  • Denis Apoltsev
    Ох уж эти россияне... Уже и белорусские морги оккупировали.
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