Лікарні і морги у білоруських Гомелі та Мозирі переповнені російськими окупантами
Як інформує Цензор,НЕТ, про це повідомляє білоруське бюро Радіо Свобода.
Повідомляється, що минулого тижня тіла російських військових у Мозирі повантажили у потяги ВАТ "Російські залізниці".
"Трупів було нереально багато. Люди, які перебували на станції Мозир, були просто шоковані кількістю трупів, завантажених у потяг. Люди почали знімати відео, але військові їх наздогнали і наказали видалити. У селі Кам’янка під Мозирем кладовище загородили, туди нікого не пускали, поставили охорону. Ймовірно, там почали ховати росіян", – розповів білоруській службі Радіо Свобода житель Мозира.
Інша особа розповіла журналістам, що госпіталь у Мозирі досі переповнений російськими пораненими військовими, доступ до послуг для місцевих жителів обмежено.
Також жителі Гомеля розповіли, що автобусами возять поранених росіян, а вантажівками – убитих.
"На "Уралі" їхні трупи везуть в аеропорт, а звідти – в Росію", – розповів житель Гомеля.
За повідомленнями, у Гомельському центрі радіаційної медицини з початку війни РФ проти України приймали поранених росіян. Там працюють російські медики. Поранених доставляють до госпіталю в Костюківці, лікарні швидкої допомоги та обласної клінічної лікарні.