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Рада може зібратися наступного тижня, розглянуть економічні та військові законопроєкти, - Корнієнко

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Рада може зібратися наступного тижня, розглянуть економічні та військові законопроєкти, - Корнієнко
Наступне засідання Верховної Ради може відбутися наступного тижня.

Про це в ефірі телемарафону заявив перший заступник голови парламенту Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми готуємо наступне засідання, воно буде наступного тижня, орієнтовно на початку тижня", - сказав він.

Так, зазначив Корнієнко, парламентарі розглянуть економічні законопроєкти, які сприятимуть зниженню цін на пальне.

"Треба відрегулювати ще кілька питань, пов'язаних і за допомогою нам добровольців та волонтерів з усього світу. Є питання, пов'язані із певними аспектами відповідальності військовослужбовців. Це все речі дуже предметні, точкові. У нас всі комітети над ними працюють, пропонується багато інших законопроектів, але братимемо найважливіші", - додав він.

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Топ коментарі

  • viktor donovan
    та ти шо ? А здриснуті теж будуть, чи ще рано ?
  • Roman Rjevskiy
  • RGSMPG1
    це вже якось напрягає - може по щелям і шо би вас гарсонов
    чутно не було?
    от тільки не намагайтесь керувати - зламаете ж все.
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