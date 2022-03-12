Макрон і Шольц не почули, що Путін готовий припинити війну

У телефонній розмові з президентом Франції Емманюелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцем президент Росії Володимир Путін, схоже, не виявив наміру припиняти війну проти України.

"У нас не було такого враження", — сказав радник Макрона в Парижі, пише німецьке видання "Der Spiegel", повідомляє ZN.UA, інформує Цензор.НЕТ.

У суботу два західні лідери розмовляли з Путіним близько 75 хвилин. Вони закликали до негайного припинення вогню як передумови дипломатичного вирішення конфлікту.

Єлисейський палац повідомив кілька подробиць дзвінка. Йшлося про те, щоб, за словами одного з радників Макрона, поставити Путіна "спиною до стіни". "У нас були дуже чіткі та відкриті дискусії з ним", — заявив Макрон.

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Шольц та Макрон закликали Путіна до негайного припинення вогню.

Розмова була дуже складною ще й тому, що драматична ситуація в окремих містах України вимагає швидких дій. Канцлер Шольц і президент Макрон закликали припинити окупацію Маріуполя, де ситуація стала "нестерпною для людей" після того, як росіяни відключили електрику та воду.

Путін, як і раніше, звинувачує у конфлікті Україну, повідомляють з Єлисейського палацу. Канцлер Шольц і президент Макрон також запитали про зниклого безвісти мера Мелітополя. Український уряд побоюється, що його могли викрасти російські солдати. Путін пообіцяв розібратися у цьому питанні.

Путін також несе відповідальність за ймовірні військові злочини, заявили в Парижі. Він все ще може ухвалити правильне рішення. Макрон сповнений рішучості застосувати усі дипломатичні засоби та запропонувати президентові Росії різні варіанти. "Ми намагатимемося вплинути на нього максимально і не поступимося", — йдеться в офіційному повідомленні Єлисейського палацу.

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Як заявив президент Макрон у підсумковій декларації неформального саміту ЄС у Версалі у п'ятницю разом із головою комісії ЄС Урсулою фон дер Ляйєн, готується четвертий пакет санкцій. Його, безумовно, можна схарактеризувати як історичний за безпрецедентністю.