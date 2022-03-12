На Харківщині зупинено ворожу колону, - Держприкордонслужба

У Харківській області прикордонники спільно зі ЗСУ зупинили ворожу колону і знищили броньований автомобіль "Тигр".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна

"Протитанковий розрахунок прикордонників виявив рух ворожої колони в один населений пункт у Харківській області. Щоб не допустити потрапляння ворожих сил до села, військовослужбовці Держприкордонслужби точним пострілом знищили броньований автомобіль "Тигр", що йшов у голові колони", - сказано в повідомленні.

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Коли ворог у відповідь почав накривати вогнем позицію прикордонників, включилися бійці Збройних сил України і змусили противника втекти.

У Держприкордонслужбі України зазначають, що, крім підбитого "Тигра", ворог має втрати в самохідній артилерії. Українські захисники з бою вийшли без втрат.

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