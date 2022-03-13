Запаси газу зараз на рівні близько 9,5 млрд кубометрів, імпорт продовжується, - Шмигаль

Наразі функціонують чотири атомні електростанції, всі гідроелектростанції, ТЕЦ. Є домовленості з Польщею на постачання додаткових партій вугілля залізницею. Для економії вугілля Уряд прийняв рішення, що українські ТЕС будуть отримувати газ за пільговою ціною.

Про це у відеозверненні повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Запаси газу зараз на рівні близько 9,5 млрд кубометрів. Продовжується імпорт газу з Угорщини, Словаччини та Польщі. "Укргазвидобування" продовжує видобуток газу на всіх об’єктах, крім тих, які знаходяться безпосередньо на лінії зіткнення, там, де відбуваються бойові дії.

Для покращення забезпечення автомобільним пальним вчора Уряд подав для ухвалення Верховною Радою України законопроект, що скасовує акциз на пальне та знижує ставку ПДВ з 20% до 7%. Це суттєве зменшення розміру податків дозволить стабілізувати ціни та не допустити дефіциту. Також розглядаємо пропозицію зниження ПДВ до 0% у разі, якщо логістичні витрати постачальників палива будуть зростати", - сказав глава уряду.

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