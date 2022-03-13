Окупанти завдали збитки аеродрому Василькова. Знищено 3 літаки та 2 гелікоптери, - Повітряні сили
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Повітряних сил.
У інформації відзначається: "12-го березня по кількох військових об’єктах Повітряних Сил нанесено потужних ракетних ударів. Три крилаті ракети рашистів перехоплено протиповітряною обороною. Втім, більшість із них таки потрапила в цілі, завдавши збитки військовій та цивільній інфраструктурі. Особливо постраждав військовий аеродром у Василькові на Київщині.
Ударна авіація Повітряних Сил продовжує наносити удари по наземних цілях – це скупчення ворожої техніки та живої сили, рашистські колони на марші та інші цілі.
Крім того, протиповітряна оборона держави сьогодні мінусує:
два російські вертольоти Ка-52;
один Су-34;
один невстановлений винищувач (ймовірно Су-30см або Су-34);
два безпілотні літальні апарати.
Є дані й про ураження двох повітряних цілей винищувачами Повітряних Сил ЗС України, які потребують уточнення та підтвердження.
Пам’ятаймо, що важкі бої як у небі, так на землі даються нам дорогою ціною. Бо ми теж маємо болючі втрати. Кожен Герой, який віддав життя за свободу, майбутнє та щасливе життя наших дітей, вічно житиме в серці кожного українця!"