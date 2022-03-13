Російські окупанти не можуть нас підкорити, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський виступив із щоденним зверненням до народу України 12 березня.

Як інформує Цензор.НЕТ про йдеться у телеграмі Зеленського.

"Російські окупанти не можуть нас підкорити. У них немає такої сили, немає такого духу. Вони тримаються лише на насильстві. Лише на терорі. Лише на зброї, якої в них багато. Але в окупантів немає жодної природної основи для нормального життя. Для того, щоб люди могли відчувати щастя. І мріяти. Вони органічно не здатні робити життя нормальним! Всюди, куди прийшла Росія на чужу землю, мрії неможливі", - зазначив він.