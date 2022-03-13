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Росія для світу - більше зло, ніж Північна Корея, - Зеленський

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Росія для світу - більше зло, ніж Північна Корея, - Зеленський
Україна має найбільшу в своїй історії підтримку світу.

Про це глава держави повідомив під час відеозвернення, інформує Цензор.НЕТ.

"Можна взяти опитування громадської думки в будь-якій країні світу і побачимо, що Україна в лідерах тих, кому симпатизують та кого підтримують. А Росія не просто серед ворогів, а навіть більший ворог, більше зло, ніж Північна Корея. Саме так думають, наприклад, американці, звичайні люди в усіх штатах. Як і звичайні люди в усіх європейських країнах. І я вдячний їм за цю надзвичайну підтримку, вдячний за розуміння нашої боротьби", - наголосив президент.

Читайте: Окупанти продовжують наступальну операцію: Оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 24:00 12 березня

Топ коментарі

  • Сергей Осадчий bf081de4
    Українці в Іспанії:

    - Кориду бачив?

    - Бачив. Бугай кацапа затоптав.

    - Які ж кацапи в Іспанії?

    - А який недоумок, крім кацапа, попре на бугая з комуняцькою ганчіркою?
  • RGSMPG1
    а в глаз ***** зазирнути?
  • Voland Demort
    Не ображайте КНДР вони просто хочуть їсти, а москалі з жиру бісяться
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