Росія перетворюється на аналог "ЛДНР", - Зеленський

Російське керівництво перетворює свою державу на ізольовану від світу зону.

Про це Зеленський заявив під час відеозвернення, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські окупанти не можуть нас підкорити. В них немає такої силли, немає такого духу. Вони тримаються тільки на насильстві, тільки на терорі, тільки на зброї, якої у них багато. Але у окупантів немає жлдної природньої основи для нормального життя. Для того, щоб люди могли відчувати щастя і мріяти. Вони органічно не здатні робити життя нормальним.

Всюди, куди прийшла Росія, на чужу землю, мрії не можливі. Тільки дужже тяжка боротьбя за виживання. В результаті нападу на нашу землю російське керівництво фактично перетворює свою державу на аналог так званих "ДНР" та "ЛНР". На велику, ізольовану від всього світу зону, де царюватиме бідність, де усе визначатиметься тільки насильством. І звідки люди тікатимуть", - сказав президент.

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