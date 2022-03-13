Окупаційних військ у Скадовську немає, - міський голова Яковлєв

У Скадовську Херсонської області немає окупаційних військ, ситуація в місті контрольована.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міський голова Скадовська Олександр Яковлєв у відеозверненні

"У Скадовську на сьогоднішній день немає окупаційних військ і зберігається контрольована ситуація. Є газ, вода, світло і зв’язок. Працюють служби соціального забезпечення, але прошу звертатися туди справді тих, хто залишився без засобів до існування, в кого немає продуктів харчування. Щодо безпекової ситуації - вона контрольована, в нас працюють патрулі", - сказав Яковлєв.

Комендантська година у Скадовську встановлена з 22.00 до 6.00 години.