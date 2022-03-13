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Росія пропонує іноземним найманцям по 300$ за місяць війни в Україні, - РНБО

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Росія пропонує іноземним найманцям по 300$ за місяць війни в Україні, - РНБО
Центру протидії дезінформації при РНБО повідомив, що Росія пропонує "благородним" воїнам з Сирії, Лівії та Центральноафриканської Республіки по 300$ за місяць війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Телеграм організації.

Зазначається, що попри плани російського генералітету, у їхньому війську закінчується жива сила. І щоб хоч якось вирівняти ситуацію, Росія пішла на "хитрість" – вирішила залучити до участі у війні з Україною 16 тисяч добровольців з Сирії, Лівії та Центральноафриканської Республіки.

"Як кажуть, "благородним" воїнам – "благородна" мета: участь у "визвольному русі на Донбасі". Більш реально виглядає мета отримання винагороди в 300$ за місяць війни. А ще реалістичніше: участь у війні – це фактично єдиний шанс для населення цих "країн третього світу" потрапити до Європи. Бо ж було оголошено: здаєшся в полон – потрапляєш в ЄС", - йдеться в повідомленні.

Водночас в Центрі уточнили, що насправді все не так просто, бо для того, щоб потрапити до Європи, "добровольцям" спочатку потрібно буде вижити в Україні.

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Топ коментарі

  • Anatoliy A 006b9dda
    Щедрось педороссии не знает границ. 300 это на всех?
  • Myko
    Бутусов: России больше нет, бетонная стена вокруг чумного барака с надписью российская федерация и свастикой Z на воротах.
    Украина отправила россию в чумной барак цивилизации при поддержке Запада.
    Россия останется прокаженной в современном мире.
    «Россиянин» - будет означать потенциальный преступник и аморальный человек.
    Украина к сожалению стала полем боя, санитарным кордоном, которая этим зомби, этим людям с буквой Z на лбу и на рукаве не позволяет прорваться дальше…

    https://www.youtube.com/watch?v=hqIszqR8pVI
  • Игорь Рыбалка 05625755
    330. Каждому. (с)
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