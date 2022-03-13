Росія пропонує іноземним найманцям по 300$ за місяць війни в Україні, - РНБО

Центру протидії дезінформації при РНБО повідомив, що Росія пропонує "благородним" воїнам з Сирії, Лівії та Центральноафриканської Республіки по 300$ за місяць війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Телеграм організації.

Зазначається, що попри плани російського генералітету, у їхньому війську закінчується жива сила. І щоб хоч якось вирівняти ситуацію, Росія пішла на "хитрість" – вирішила залучити до участі у війні з Україною 16 тисяч добровольців з Сирії, Лівії та Центральноафриканської Республіки.

"Як кажуть, "благородним" воїнам – "благородна" мета: участь у "визвольному русі на Донбасі". Більш реально виглядає мета отримання винагороди в 300$ за місяць війни. А ще реалістичніше: участь у війні – це фактично єдиний шанс для населення цих "країн третього світу" потрапити до Європи. Бо ж було оголошено: здаєшся в полон – потрапляєш в ЄС", - йдеться в повідомленні.

Водночас в Центрі уточнили, що насправді все не так просто, бо для того, щоб потрапити до Європи, "добровольцям" спочатку потрібно буде вижити в Україні.

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