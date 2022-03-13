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Російське міноборони заднім числом звільняє своїх солдат і офіцерів, які потрапили в полон в Україні, - ЗМІ

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Російське міноборони заднім числом звільняє своїх солдат і офіцерів, які потрапили в полон в Україні, - ЗМІ
У російській федерації заднім числом звільнили військовослужбовців, які потрапили у полон в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ, із посиланням на  журналіста Романа Цимбалюка

"А ситуація склалася така: кілька сотень військовослужбовців Росії потрапили в полон і їх зараз показують по всіх телеканалах, як в Україні, так і за кордоном. Тому, міністр оборони росії сергій шойгу вирішив покарати "зрадників батьківщини", звільнивши їх з військової служби заднім числом (станом на 23.02.2022)", - відзначив Цимбалюк.

За його словами, це означає, що у провалі військової операції, загибелі тисяч солдатів, втраченій техніці, сотнях збитих літаків та вертольотів, "шойгу звинувачує не свій Генеральний штаб, який бездарно спланував операцію, а тих, хто вірою та правдою служив своїй батьківщині".

"Наступним кроком генерала Шойгу буде звільнення заднім числом убитих військовослужбовців у ході спеціальної військової операції на території України! Не виплачувати ж багатомільярдні компенсації сім'ям загиблих, - зауважив Цимбалюк.

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Російське міноборони заднім числом звільняє своїх солдат і офіцерів, які потрапили в полон в Україні, - ЗМІ 01

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Топ коментарі

  • Anatoliy A 006b9dda
    Танки тоже увольняйте. И самолеты. И вертолеты. Список прислать уволенных?
  • Юлик Горький
    говорят что скоро Пyтин в бункере будет расписываться с Кабаевой.(пистолет и цианистый калий уже доставлены)
  • Aleks Wav
    Не було оголошеня війни. Не є військовослужбовцями.
    На них не розповсюджуються закони війни.
    Вони не є військовополоненими,а є звичайними терористами зі щброєю.
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