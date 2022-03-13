Російське міноборони заднім числом звільняє своїх солдат і офіцерів, які потрапили в полон в Україні, - ЗМІ

У російській федерації заднім числом звільнили військовослужбовців, які потрапили у полон в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ, із посиланням на журналіста Романа Цимбалюка

"А ситуація склалася така: кілька сотень військовослужбовців Росії потрапили в полон і їх зараз показують по всіх телеканалах, як в Україні, так і за кордоном. Тому, міністр оборони росії сергій шойгу вирішив покарати "зрадників батьківщини", звільнивши їх з військової служби заднім числом (станом на 23.02.2022)", - відзначив Цимбалюк.

За його словами, це означає, що у провалі військової операції, загибелі тисяч солдатів, втраченій техніці, сотнях збитих літаків та вертольотів, "шойгу звинувачує не свій Генеральний штаб, який бездарно спланував операцію, а тих, хто вірою та правдою служив своїй батьківщині".

"Наступним кроком генерала Шойгу буде звільнення заднім числом убитих військовослужбовців у ході спеціальної військової операції на території України! Не виплачувати ж багатомільярдні компенсації сім'ям загиблих, - зауважив Цимбалюк.

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