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Міноборони РФ бреше мільйонам своїх громадян та навіть очільнику Росії, - Зеленський

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Міноборони РФ бреше мільйонам своїх громадян та навіть очільнику Росії, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Міноборони РФ бреше усім громадянам РФ та навіть главі РФ Володимиру Путіну.

Про президент заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Нам потрібен час, нам потрібні сили, щоб переламати військову машину, яка прийшла на нашу землю. Не буду применшувати загрозу і не стану перебільшувати здобутки. Ми чесні люди, а не Міністерство оборони РФ, яке бреше усім, мільйонам своїх громадян і навіть очільнику Російської Федерації", - наголосив Зеленський.

За словами президента, кожного дня та кожної ночі потрібно шукати, як завдати ворогу максимальної шкоди на всіх напрямках.

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Топ коментарі

  • Джон Зойдберг cb913b8d
    Кацапи завжди брешуть, це не новина. А нам своє робить.
  • Sophia-Maria Duglass
    Надо бы фотки горы трупов в моргах Беларуси как то на рашу распрстранить с предложением искать мамашкам своих сыночков «ФАС ! ИСКАТЬ»
    а то хутин умышленно держит трупы в Беларуси .

    а сми Беларуси такие фото печатают с вопросом « хочешь туда ?»
  • Anatoliy A 006b9dda
    Так обманываться рады,что волают путинвперед. Все они знают.
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