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США виділяють Україні $200 млн на додаткове озброєння та техніку, - Блінкен

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США виділяють Україні $200 млн на додаткове озброєння та техніку, - Блінкен
Новий пакет військової допомоги США Україні включатиме додаткове озброєння та техніку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен у твіттері.

12 березня президент США Джо Байден доручив Блінкену виділити з бюджету міністерства оборони США $200 млн. на військову допомогу Україні.

Блінкен повідомив, що вже санкціонував виділення цієї суми і вона піде на додаткове озброєння та техніку Україні.

"Це безпрецедентне четверте скорочення (бюджету Пентагону) менш ніж за рік призведе до того, що загальна допомога США в галузі безпеки, надана Україні з січня 2021 року, перевищить $1,2 млрд", – зазначив держсекретар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США хочуть забезпечити Україну потужнішою ППО, - The Washington Post

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Топ коментарі

  • PeruBinner Peru
    очень странное эхо


    у нас в лесу какое то очень странное эхо :кричишь- путин а оно в ответ-хуйло хуйло хуйло…
  • Александр Петров fb6b30c7
    Или ППО плюс самолеты и мы сами закроем
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