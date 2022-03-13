Журналіст Олег Батурин зник у Каховці на Херсонщині

У місті Каховка Херсонської області ввечері 12 березня зник місцевий журналіст Олег Батурин.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ, із посиланням на Інститут масової інформації.

За словами дружини журналіста, приблизно о 16:00 йому зателефонував знайомий і запропонував зустрітися біля автостанції, яка знаходиться неподалік.

"Десь о 16:30 Олег пішов на зустріч, залишивши вдома телефон та документи. Обіцяв повернутися через 20 хвилин. Але не повернувся", - заявила вона.

За повідомлення у місцевих чатах, приблизно о 16:50 біля автостанції помітили російських військових.

Батурин працює журналістом газети "Новий день". В ІМІ зазначили, що у Каховці на постійній основі немає російських військових, але окуповане сусіднє місто Нова Каховка. Там є спроба створити військово-цивільну адміністрацію, підконтрольну росіянам.

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