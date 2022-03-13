Шредер провів переговори з Путіним та представниками української влади, - німецькі ЗМІ
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП про це пишуть Reuters, Bild
За даними видань, ця розмова стосувалася припинення війни в Україні. Хоча не повідомляється, чого вдалося досягти цією розмовою.
Bild із посиланням на поінформоване джерело, повідомляє, що Шредер також мав довгу розмову з одним із найближчих радників Путіна.
Шредер з дружиною покинули Москву в суботу вранці і вилетів до Стамбула, повідомляє німецьке видання, не розкриваючи жодних подробиць розмов.
Колишній канцлер Німеччини у понеділок увечері мав зустріч з українською делегацією на чолі з нардепом Рустемом Умеровим, який був раніше учасником переговорів з Росією про припинення вогню на Донбасі.
Крім того, за інформацією джерела Bild, зараз Шредер залишається єдиною людиною, яка мала розмову як з Путіним, так і з українською делегацією.