Україна отримала понад 40 тисяч тонн гуманітарної допомоги, - Шмигаль
1 7311
За останні десять днів до України надійшло понад 40 тис. тонн гуманітарної допомоги.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав у відеозверненні.
"В уряді продовжує працювати гуманітарний штаб. З 2 по 12 березня Україна отримала понад 40 тис. тонн гуманітарної допомоги. Міністерство інфраструктури та Укрзалізниця наразі працюють як логістичний штаб", - сказав Шмигаль.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна забезпечена основними продуктами харчування на найближчі місяці
За його словами, вже третина отриманої допомоги розвезена по регіонах і розподілена відповідно до потреб.
"Окрема подяка тим людям, тим громадам, які приймають у себе евакуйоване населення", - підкреслив Прем’єр-міністр.