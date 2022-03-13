Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами 106 військовослужбовців, 17 - посмертно

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами 106-ти військовослужбовців Збройних сил України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у відеозверненні.

"Я підписав два важливих укази про відзначення державними нагородами України 106-ти військовослужбовців Збройних сил України, які мужньо проявили себе у боях за незалежність нашої держави. 17 з них – посмертно", - зазначив президент.

Згодом на сайті Президента з'явився текст указу з прізвищами нагороджених:





"За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня

ЖУКА Сергія Володимировича — підполковника

ОСТАПЕНКА Олега Володимировича — підполковника

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

БОНДАРЕНКА Сергія Миколайовича — капітана

БОРОВКОВА Тараса Ігоровича — лейтенанта

БУЛАТА Ярослава Олександровича — старшого лейтенанта

ГОРБАНЯ Владислава Вячеславовича — капітана

ГРЕКА Андрія Анатолійовича — майора

ГРЕЧИШНИКОВА Станіслава Сергійовича — лейтенанта

ГУКА Вадима Вячеславовича — старшого лейтенанта

ДЕМЕНКА Владислава Віталійовича — головного сержанта

ЗАРЕЦЬКОГО Дмитра Євгенійовича — майора

ЗЕБНИЦЬКОГО Костянтина Миколайовича — майора

КОТЕНКА Дмитра Миколайовича (посмертно) — лейтенанта

КОЧЕРЖЕНКА Максима Олексійовича — капітана

ЛИМАНЦЯ Павла Валентиновича — старшого лейтенанта

ЛОБАНОВА Єгора Юрійовича (посмертно) — старшого лейтенанта

ЛУЦИКА Павла Олександровича — старшого лейтенанта

МЕЖЕННОГО Станіслава Євгеновича — підполковника

МОРОЗА Валерія Миколайовича — капітана

НІКОЛЕНКА Віктора Вікторовича — старшого лейтенанта

ОСТАПЕНКА Володимира Сергійовича — капітана

ПАЗИЧА Ігоря Івановича — капітана

ПЕТРУСЕНКА Владислава Вікторовича — полковника

ПІДДУБНЯКА Олександра Андрійовича — майора

ПОРОСКУНА Віктора Вікторовича — старшого лейтенанта

ПРАЧКОВСЬКОГО Богдана Руслановича — капітана

ПРОДАНА Віктора Євгенійовича — головного сержанта

ПРОШАКА Андрія Васильовича — старшого сержанта

РИЖУКА Сергія Георгійовича (посмертно) — старшого лейтенанта

ТАРАНА Артема Юрійовича — лейтенанта

ТАРАСЕНКА Олександра Олеговича — старшого лейтенанта

ТКАЧУКА Владислава Валентиновича (посмертно) — старшого лейтенанта медичної служби

ТУРЕВИЧА Ігоря Ігоровича — капітана

ЧАЙКУ Максима Ігоровича — майора

ЧОРНОГО Миколу Вікторовича — капітана

ЧУЙКА Олександра Олександровича — капітана

ЮЩЕНКА Олексія Анатолійовича — сержанта

Нагородити орденом "За мужність" ІІ ступеня

КАЛЮЖНОГО Олександра Івановича (посмертно) — старшого сержанта

КІНЕРТА Дениса Вікторовича — майора

КУРОЧКА Артема Михайловича — капітана

Нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня

БАДІОНА Богдана Руслановича — матроса

БАДЮЛА Анатолія Сергійовича — старшого лейтенанта

БЕЗУГЛОГО Івана Івановича — старшого солдата

ВОРОШИЛОВА Дмитра Олексійовича — старшину 1 статті

ГРИНЧУКА Дениса Миколайовича (посмертно) — солдата

ГРИЦАЧЕНКА Андрія Петровича — старшого сержанта

ДИЧКА Петра Григоровича — солдата

ЗВАДУ Івана Олександровича — старшого сержанта

ІЛЬЧЕНКА Віктора Васильовича (посмертно) — старшого сержанта

КАЛІТАЯ Сергія Володимировича — старшого солдата

КИРЕЙЧИКОВА Антона Вікторовича (посмертно) — старшого солдата

КИСЕЛЬОВА Єгора Сергійовича — матроса

КОЗИРІНА Руслана Денисовича — солдата

КОТА Владислава Миколайовича — старшину 2 статті

ЛАВРЕНЧУКА Миколу Миколайовича — старшого сержанта

ЛИТВИНА Олександра Володимировича — старшого солдата

МОКАНУ Григорія Ісидоновича — старшого матроса

МОРОЗА Кирила Володимировича (посмертно) — солдата

МОСКАЛЕНКА Максима Ігоровича — старшого солдата

НЕВМЕРЖИЦЬКОГО Руслана Вікторовича — матроса

НОРЦОВА Євгенія Юрійовича — молодшого сержанта

ОГІЛЬКА Ростислава Сергійовича — молодшого сержанта

ОСТАПЮКА Василя Миколайовича — солдата

ПАНДЯКА Михайла Миколайовича — старшого солдата

ПЕЛИХА Ігоря Петровича — капітана

ПИШКА Святослава Юрійовича (посмертно) — солдата

ПІВНЕНКА Євгенія Володимировича — старшого солдата

ПЛАХОВА Руслана Миколайовича — штаб-сержанта

ПОГОРІЛЬЧУКА Олександра Сергійовича — старшого солдата

ПОЛІЩУК Іванну Володимирівну (посмертно) — старшого солдата

РАВЛИКА Володимира Степановича — старшого солдата

САБАДАША Тараса Івановича — сержанта

САВИЦЬКОГО Микиту Ігоровича — старшого лейтенанта

СЕМЕНЮКА Володимира Руслановича (посмертно) — солдата

СКИРТУ Олексія Анатолійовича (посмертно) — сержанта

СОРОКУ Володимира Юрійовича — старшого солдата

ТЕСЛЮКА Віталія Дмитровича (посмертно) — старшого солдата

ТОВКАНА Ярослава Васильовича (посмертно) — старшого солдата

ТРЕТЯКА Дениса Олександровича — старшого солдата

ЧЕРНІГОВА Юрія Михайловича — штаб-сержанта

ЧУПРИНУ Сергія Сергійовича — старшого солдата

ШЕВЧЕНКА Олександра Сергійовича — старшого солдата

ШЕВЧУКА Юрія Віталійовича — молодшого сержанта

ЯНУША Андрія Руслановича (посмертно) — старшого солдата

ЯСКОВЦЯ Олега Олександровича (посмертно) — сержанта

Нагородити орденом Данила Галицького

ЗАХАРЧЕНКА Сергія Олександровича — капітана

КРИВОГОРНІЦЕВА Володимира Олександровича — підполковника

Нагородити медаллю "За військову службу Україні"

КИРИЛЕНКА Дмитра Івановича — капітана

НІКІФОРОВА Максима Ігоровича — лейтенанта

ПІМЕНОВА Сергія Васильовича — підполковника

ТОМІЛОВА Дмитра В’ячеславовича — матроса

ЩЕРБИНУ Сергія Миколайовича — підполковника

Нагородити медаллю "Захиснику Вітчизни"

ДЕРЕЖЕНЦЯ Миколу Олександровича — старшого солдата

ДРОБІТА Віталія Юрійовича — старшого солдата

ЗАЙЦЕВА Вадима Віталійовича — старшого солдата

КІСЕЛЬОВА Кіріла В’ячеславовича — молодшого сержанта

КУДЕЛЮ Володимира Вячеславовича — молодшого сержанта

КУШНІРУКА Андрія Володимировича — молодшого сержанта

МИТРОВИЧА Павла Васильовича — старшого солдата

ОРОСА Олександра Олександровича — лейтенанта

ПИШЕНКА Владислава Вікторовича — старшого лейтенанта

ПОМІНЧУКА Сергія Миколайовича — майора

ПРОКОПЕНКА Дмитра Олександровича — старшого лейтенанта

УРСАКІ Станіслава Сергійовича — солдата

ШПИРКУ Ігоря Віталійовича — старшого лейтенанта

ЩЕРБИНУ Олену Володимирівну — капітана".