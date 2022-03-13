Новини

Зеленський призначив Артема Бондаренка новим керівником СБУ по Львівській області

19 7964
Зеленський призначив Артема Бондаренка новим керівником СБУ по Львівській області
Президент України Володимир Зеленський призначив новим керівником УСБУ у Львівській області Артема Бондаренка.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться на офіційному сайті Глави держави.

Указом №129/2022 Зеленський звільнив Осипчука Івана Івановича з посади начальника Управління Служби безпеки України у Львівській області.

А указом №130/2022 президент призначив Бондаренка Артема Ігоровича начальником Управління Служби безпеки України у Львівській області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ запустила новий сервіс - бот для фіксації воєнних злочинів російських окупантів

📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

ТОП-новини

всі новини