Зеленський призначив Артема Бондаренка новим керівником СБУ по Львівській області
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Президент України Володимир Зеленський призначив новим керівником УСБУ у Львівській області Артема Бондаренка.
Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться на офіційному сайті Глави держави.
Указом №129/2022 Зеленський звільнив Осипчука Івана Івановича з посади начальника Управління Служби безпеки України у Львівській області.
А указом №130/2022 президент призначив Бондаренка Артема Ігоровича начальником Управління Служби безпеки України у Львівській області.