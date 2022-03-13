"Росатом" заперечив, що контролює Запорізьку АЕС

"Росатом" заперечив, що захоплена росіянами Запорізька АЕС перебуває під його контролем. Тепер росіяни твердять, що "надають консультативну допомогу".

Про це йдеться у повідомленні на сайті МАГАТЕ, інформує Цензор.НЕТ.

Гендиректор "Росатому" Олексій Лихачов заявив у телефонній розмові з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, що на ЗАЕС була "обмежена кількість" співробітників "Росатому". Але заперечив, що він збирався передати станцію під управління "Росатому".

Також Росія повідомила МАГАТЕ, що "управління та експлуатація Запорізької та Чорнобильської АЕС здійснюється оперативним персоналом України", а російські експерти "надають консультативну допомогу".

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Нагадаємо, раніше керівник ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін розповів, що на Запорізькій АЕС зібрали персонал і повідомили, що тепер станція знаходиться у власності "Росатому".