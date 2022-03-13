Евакуаційні потяги на 13 березня. ГРАФІК
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт залізничного перевізника.
В "Укрзалізниці" зазначили, що час відправлення може змінюватися. А за актуальним розкладом можна стежити на https://uz-vezemo.com/.
15:00 - №7931 Авдіївка - Дніпро
11:00 - Житомир - Бердичів
13:00 - №7912 Бердичів - Львів
17:00 - №7764 Вознесенськ - Львів
9:00 - №722 Дарниця - Харків-Пас.
1:00 - №754 Дарниця - Харків-Пас.
7:00 - №731 Дарниця - Дніпро
11:00 - №781 Дарниця - Дніпро
13:00 - №7801 Дарниця - Львів
16:00 - №7803 Дарниця - Львів
10:30 - №907/908 Дніпро - Хелм
12:30 - №903/904 Дніпро - Сокаль
16:00 - №797 Дніпро - Львів
17:30 - №782 Дніпро - Львів
14:00 - №7904 Жмеринка - Львів
10:00 - №217/218 Запоріжжя-1 - Чоп
16:00 - №912/911 Запоріжжя-1 - Хелм
15:00 - №265/266 Краматорськ - Чернівці
14:00 - №219/220 Кривий Ріг - Чоп
11:00 - №210/209 Кривий Ріг - Львів
16:00 - №7736 Кропивницький - Львів
15:00 - №225/226 Лиман - Ужгород
12:0 - №255/256 Лиман - Львів
6:00 - №222/221 Львів - Кривий Ріг
11:30 - №210/209 Львів - Кривий Ріг
17:00 - №261/262 Львів - Краматорськ
18:00 - №716 Львів - Київ-Пас
0:40 - №7603 Львів - Пшемисль
5:27 - №7605 Львів - Пшемисль
12:12 - №7609 Львів - Пшемисль
15:40 - №7611 Львів - Пшемисль
19:55 - №7601 Львів - Пшемисль
17:00 - Львів - Хелм
22:32 - №238/237 Одеса-Головна - Ужгород
13:00 - №239/240 Стрий - Харків-Пас.
17:00 - №229/230 Ужгород - Харків-Пас.
8:30 - №753 Харків-Пас. - Львів
9:40 - №229/230 Харків-Пас. - Ужгород
13:00 - №239/240 Харків-Пас. - Львів
16:00 - №755 Харків-Пас. - Львів
15:30 - №903/904 (904) Хелм - Дніпро
12:00 - №907/908 (906) Хелм - Дніпро
16:30 - №219/220 Чоп - Кривий Ріг
15:30 - №217/218 Чоп - Запоріжжя-1
11:35 - №8661 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице (Словаччина)
16:50 - №961 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице (Словаччина)
23:23 - Одеса – Ізмаїл – Тульча (Румунія)
12:30 - Мукачево – Будапешт (Угорщина).