Шмигаль закликав українців повертатися до роботи: "Ви - частина економічного фронту"
Про це він заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Попри всі зусилля, що сьогодні докладають наш президент, наші військові, дипломати, наші міжнародні партнери - ніхто поки не може сказати, що війна закінчиться вже завтра", - наголосив Шмигаль.
Очільник уряду вважає, що фундаментом для перемоги має стати перебудова економіки під нові реалії.
"Закликаю всіх, хто може працювати та має роботу: працюйте! Хто має бізнес на територіях, де немає активних бойових дій - відновлюйте діяльність. Ви - частина економічного фронту. І зараз ви потрібні державі, як ніколи", - закликав він.
Раніше заступник міністра економіки Денис Кудін заявив, що економічна активність в Україні внаслідок війни зупинилася на 3/4. Роботу тимчасово або на постійній основі припинили 75% бізнесу.