Шмигаль закликав українців повертатися до роботи: "Ви - частина економічного фронту"

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликав українців, які мають роботу та можливість працювати, повертатися до роботи, щоб підтримувати економічний фронт держави.

Про це він заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Попри всі зусилля, що сьогодні докладають наш президент, наші військові, дипломати, наші міжнародні партнери - ніхто поки не може сказати, що війна закінчиться вже завтра", - наголосив Шмигаль.

Очільник уряду вважає, що фундаментом для перемоги має стати перебудова економіки під нові реалії.

"Закликаю всіх, хто може працювати та має роботу: працюйте! Хто має бізнес на територіях, де немає активних бойових дій - відновлюйте діяльність. Ви - частина економічного фронту. І зараз ви потрібні державі, як ніколи", - закликав він.

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Раніше заступник міністра економіки Денис Кудін заявив, що економічна активність в Україні внаслідок війни зупинилася на 3/4. Роботу тимчасово або на постійній основі припинили 75% бізнесу.