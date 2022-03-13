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Шмигаль закликав українців повертатися до роботи: "Ви - частина економічного фронту"

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Шмигаль закликав українців повертатися до роботи: "Ви - частина економічного фронту"
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликав українців, які мають роботу та можливість працювати, повертатися до роботи, щоб підтримувати економічний фронт держави.

Про це він заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Попри всі зусилля, що сьогодні докладають наш президент, наші військові, дипломати, наші міжнародні партнери - ніхто поки не може сказати, що війна закінчиться вже завтра", - наголосив Шмигаль.

Очільник уряду вважає, що фундаментом для перемоги має стати перебудова економіки під нові реалії.

"Закликаю всіх, хто може працювати та має роботу: працюйте! Хто має бізнес на територіях, де немає активних бойових дій - відновлюйте діяльність. Ви - частина економічного фронту. І зараз ви потрібні державі, як ніколи", - закликав він.

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Раніше заступник міністра економіки Денис Кудін заявив, що економічна активність в Україні внаслідок війни зупинилася на 3/4. Роботу тимчасово або на постійній основі припинили 75% бізнесу.

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Топ коментарі

  • асфальт
    В тебе ж вся економіка була дороги будувати та заробітчани .То шо тепер робити?Переводь весь цей свій нинішній дерслужбовий "генералітет" по отг і вище на ставку в 6500.А то тільки вміють що премії собі виписувати,землю розікрасти собі та родичам і разом з ними ховатись від служби в зсу за блоками під хатою,понаставлявши друг друга печатки на лобі й на сраці.
  • буков
    Іноді таке враження що він з Марсу, вся логістика стоїть. Наведіть порядок на блокпостах.
  • Александр Захаров
    А сначала заплатите НДС, потом заработайте на налоги на зарплату, т.к. выдать даже аванс без уплаты налогов нельзя, а потом начните работать на зарплату... Спасибо! Сами работайте!
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