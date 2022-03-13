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Після війни в Україні не залишиться жодного колаборанта, - Данілов

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Після війни в Україні не залишиться жодного колаборанта, - Данілов
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов переконаний, що після війни в Україні не залишиться жодного колаборанта.

Про це він заявив в ефірі національного телемарафону, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Я хочу сказати, що ті колаборанти, які на сьогоднішній день ще існують в нашій країні, вони ще не усвідомлюють, що буде після того, як ця війна закінчиться на нашу користь. Жодного з них тут не залишиться на нашій території", - сказав він.

Секретар РНБО висловив упевненість у перемозі України. "У нас є знаряддя – це наша воля, яка є потужною зброєю нашого народу. Ми не здамося", – наголосив Данілов.

Читайте: Оприлюднено весь список мелітопольських колаборантів

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Топ коментарі

  • borys nadozirnyy 4d85ee8c
    А до війни ти це питання закрити не міг????
  • Марина Покаместова
    ОПЗЖ всім списком! Це вони накликали війну! Де ця вся сволота зараз?
  • буков
    Можна вже потрохи починати.
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