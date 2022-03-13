Україна неминуче переможе у війні проти Росії, - Трюдо

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо цілковито впевнений у неминучій перемозі України у війні проти Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це Трюдо заявив під час виступу на конференції.

"Так, я дотримуюся такої думки. Безперечно", - відповів Трюдо на запитання про те, чи вірить він у перемогу України.

На його переконання, питання лише у тому, "як довго це триватиме, як досягти перемоги з найменшими втратами, як упевнитися в тому, що українці й надалі будуть успішними у незалежній країні".

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"Ми зосереджені на уникненні ескалації чи розширення (військових дій. - Ред.), оскільки це буде погано для всіх. Однак ми готові підтримувати України стільки, скільки буде потрібно", - зазначив глава уряду Канади.

За його словами, запроваджені проти росії санкції "діятимуть, поки вся Україна знову не буде вільною та незалежною".