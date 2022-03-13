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Велика Британія збирається надати українським біженцям безвіз

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Велика Британія збирається надати українським біженцям безвіз
Також Лондон заплатить британцям, які приймуть у себе вдома біженців з України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Reuters.

Нова програма називатиметься "Будинки для України". Британцям, які нададуть біженцям вільну квартиру чи кімнату терміном щонайменше на 6 місяців, уряд виплачуватиме по 350 фунтів стерлінгів (456 доларів США) на місяць.

При цьому уряд Великої Британії наполягає, що українці мають отримувати візи для прибуття в країну. Основні політичні партії критикують цей підхід, заявляючи, що він ставить бюрократію вище добробуту тих, хто рятується від війни. Політичні сили мають намір скасувати візи для українських біженців.

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Уряд заявив, що відповідно до нової схеми представники громадськості, благодійних організацій, підприємств і громадських груп повинні мати можливість пропонувати своє вільне житло через спеціальний сайт.

Топ коментарі

  • Bob Fayn
    киздец..поваріювали ...а до дому.хто повертатись буде?
  • Василий Васильевич 6042226e
    А там кому вони потрібні?
  • Светлана 4a5286e6
    Шо Вы так раскипятились? Мужчин до 60 лет не выпускают, почитайте по теме документы, Ваши лозунги и стенания неуместны.
    И вообще, какое Вам дело до наших мужчин?!
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