Велика Британія збирається надати українським біженцям безвіз
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Reuters.
Нова програма називатиметься "Будинки для України". Британцям, які нададуть біженцям вільну квартиру чи кімнату терміном щонайменше на 6 місяців, уряд виплачуватиме по 350 фунтів стерлінгів (456 доларів США) на місяць.
При цьому уряд Великої Британії наполягає, що українці мають отримувати візи для прибуття в країну. Основні політичні партії критикують цей підхід, заявляючи, що він ставить бюрократію вище добробуту тих, хто рятується від війни. Політичні сили мають намір скасувати візи для українських біженців.
Уряд заявив, що відповідно до нової схеми представники громадськості, благодійних організацій, підприємств і громадських груп повинні мати можливість пропонувати своє вільне житло через спеціальний сайт.