Червоний Хрест надав Україні мішки для тіл загиблих окупантів, - Верещук

Україна отримала відповідь на звернення до Міжнародного комітету Червоного Хреста щодо допомоги у вивезенні зі своєї території тіл загиблих у війні російських окупантів.

Про це заявила в ефірі телемарафону UAразом на українських телеканалах віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.

"Вони нам надали мішки. Ми теж по них звертались, бо в нас не було такої великої кількості своїх. Звернулись вони (Червоний Хрест. - Ред.) до Російської Федерації, але поки що відповіді немає", ­- розповіла Верещук.

Росія, як відомо, відмовляється забирати тіла своїх загиблих військових.

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Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що окупанти самі ж спалюють ці тіла у мобільних крематоріях.