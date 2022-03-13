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Окупанти вдарили по Яворівському полігону

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Окупанти вдарили по Яворівському полігону
Російська армія здійснила авіаудар по Міжнародному центру миротворчості та безпеки на Львівщині.

Про це повідомив у фейсбуці мер Львова Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.

"За попередніми даними, вони випустили 8 ракет. Інформація щодо потерпілих встановлюється. Усі деталі буде повідомлено згодом", - написав він.

Депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич пише: "З інформації від військових, відпрацювали ППО по ракетах російської федерації. Зараз всі підрозділи працюють в повному воєнному режимі".

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, близько 5:45 ранку у Львові було чутно вибухи.

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Топ коментарі

  • Вова Твікс
    Європа боїться війни. Так от вона. Вже майже у вас. ....
  • Наталія Чичигіна
    Кончєна мерзота
  • Bob Fayn
    маю надію, шо після війни ППО поставлять біля кожного обл.центру
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