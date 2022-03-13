Окупанти обстріляли евакуаційний потяг: одна провідниця загинула, інша поранена, - ЗМІ
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Евакуауційний поїзд потрапив під обстріл біля Слов'янська Донецької області.
Про це повідомляє з посиланням на свої джерела Lb.ua, інформує Цензор.НЕТ.
О 22:05 окупанти обстріляли евакуаційний поїзд 261/262, який їхав до Лимана Краматорського району за пасажирами.
Загинула провідниця поїзда, ще одна – у лікарні.
На Лиман поїзд їхав порожнім. У ньому були лише провідники, поїзний електромеханік і начальник поїзда.