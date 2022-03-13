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Окупанти обстріляли евакуаційний потяг: одна провідниця загинула, інша поранена, - ЗМІ

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Окупанти обстріляли евакуаційний потяг: одна провідниця загинула, інша поранена, - ЗМІ
Фото: Укрзалізниця
Евакуауційний поїзд потрапив під обстріл біля Слов'янська Донецької області.

Про це повідомляє з посиланням на свої джерела Lb.ua, інформує Цензор.НЕТ.

О 22:05 окупанти обстріляли евакуаційний поїзд 261/262, який їхав до Лимана Краматорського району за пасажирами.

Загинула провідниця поїзда, ще одна – у лікарні.

На Лиман поїзд їхав порожнім. У ньому були лише провідники, поїзний електромеханік і начальник поїзда.

Читайте: Від початку війни "Укрзалізниця" евакуювала понад 2 млн осіб

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Топ коментарі

  • валерий коренев 41e3634f
    Думаю что пленных уже достаточно, пора уже этих тварей перестать жалеть!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    ВСІ КАЦАПСЬКІ ВБИВЦІ ЯКІ ПРИЙШЛИ ВБИВАТИ ТА ВБИВАЮТЬ В УКРАЇНІ-ГОРІТИМУТЬ У ПЕКЛІ...
  • Larissa Kora 56c14f78
    Знищуйте під корінь рашистів, на чорта нам ті полонені. Це вбивці, піймали - кулю в лоба.
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