На Донеччині затримали подружжя, яке передавало ворогу дані про дислокацію ЗСУ
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури оголошена підозра подружжю з Покровська у державній зраді, вчиненій за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу).
За даними слідства, у середині листопада 2021 року жителька Покровська та її чоловік за гроші погодилися передавати інформацію щодо об’єктів інфраструктури міста представнику окупаційної адміністрації РФ.
Протягом грудня 2021 року - лютого 2022 року, використовуючи месенджери Вайбер і Телеграм, подружжя передавало представнику держави-агресора фото об’єктів соціальної сфери міста, автомобільних та залізничних мостів і розв’язок, інформацію щодо злітно-посадкової смуги аеропорту та місць дислокації військовослужбовців ЗСУ.
Зловмисники усвідомлювали, що ця інформація буде використана на шкоду територіальній цілісності та обороноздатності України.
Правоохоронці затримали чоловіка та жінку в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу. Їм обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 30 діб.