Черги в пунктах пропуску на кордоні. ПЕРЕЛІК
Інформація опублікована на фейсбук-сторінціЗахідного регіонального управління Держприкордонслужби, інформує Цензор.НЕТ.
🇵🇱 Республіка Польща:
"Ягодин" - 0 л/а, 0 пішоходів;
"Устилуг" - 0 л/а, 0 пішоходів;
"Угринів" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
"Рава-Руська" - 0 л/а, 25 автобусів, 0 пішоходів;
"Грушів" - 0 л/а, 6 автобусів, 0 пішоходів;
"Краківець" - 0 л/а, 10 автобусів, 200 пішоходів;
"Шегині" - 40 л/а, 15 автобусів, 0 пішоходів;
"Смільниця" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.
🇸🇰 Словацька Республіка:
"Малий Березний" - 0 л/а, 0 пішоходів;
"Ужгород" - 40 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів;
"Малі Селменці" - 0 пішоходів.
🇭🇺 Угорщина:
"Тиса" - 0 л/а, 0 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
"Дзвінкове" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 24 години);
"Косино" - 0 л/а, 0 пішоходів;
"Лужанка" - 10 л/а, 0 пішоходів;
"Вилок" - 0 л/а, 0 пішоходів.
🇷🇴 Румунія:
"Дякове" - 0 л/а, 0 пішоходів;
"Солотвино" - 0 л/а, 0 пішоходів;
"Порубне" - 50 л/а, 0 пішоходів.
🇲🇩 Республіка Молдова:
"Мамалига" - 0 л/а, 0 пішоходів;
"Кельменці" - 0 л/а, 0 пішоходів;
"Росошани" - 0 л/а, 0 пішоходів;
"Сокиряни" - 0 л/а, 0 пішоходів.