Нуланд - до Ізраїля: "Не будьте притулком для брудних грошей Путіна"
Про це вона заявила ізраїльському каналу Channel 12, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.
Чиновниця Держдепу США закликала Ізраїль не брати "брудні гроші" з Росії.
"Ви не повинні стати останнім притулком для "брудних грошей", які розпалюють війни Путіна. Усе, що в змозі зробити Ізраїль, вітатимуть українці та міжнародна коаліція на підтримку України", - заявила вона.
Вікторія Нуланд наголосила, що США прагнуть, щоб кожна демократія в усьому світі приєдналася до фінансових і експортних санкцій, запроваджених проти режиму Путіна.
"Ми повинні стиснути режим, ми повинні відмовити йому в доходах, які йому потрібні", - додала заступниця голови Держдепу.
Нагадаєм, попри те, що західні країни та компанії від початку вторгнення РФ до України запровадили жорсткі санкції проти російської економіки, її олігархів та деяких чиновників, включно з президентом Путіним, Ізраїль не приєднався до спільних зусиль
Ця країна уникає санкцій або різкої критики проти Росії та президента Володимира Путіна, оскільки прагне збалансувати свої теплі зв’язки як з Києвом, так і з Москвою.