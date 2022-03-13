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Молдова скоро не зможе приймати нових біженців з України, - глава МЗС Попеску

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Молдова скоро не зможе приймати нових біженців з України, - глава МЗС Попеску
Молдова наближається до "критичного моменту" своєї здатності надати притулок тим, хто рятується втечею від російського вторгнення в Україну.

Про це заявив міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Попеску сказав, що у країні закінчуються приміщення для розміщення біженців. Він зазначив, що Молдова є "найтендітнішим сусідом України" з невеликими фінансовими ресурсами та меншими запасами стійкості у сфері безпеки, охорони здоров'я та освіти.

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Кількість біженців, що у Молдові – трохи більше ніж 100 000, але це рівноцінно збільшенню її населення на 4%.

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Топ коментарі

  • No48
    Дурепа, 99% біженців - то жінки та діти. Ти вважаєщь що саме їх треба позбавити громадянства?
  • NavigatorUR
    ..що..****... тих... кого кацапсячі лишили домівок у Харькові... Сумах...під Києвом? Цих лишити громадянства? Може тих... хто приїхав тільки з документами...голі і босі? Тих лишити громадянства? Ти б ****..сиділа та й мовчала...гнида кацапська!!
  • NavigatorUR
    Вас ещё ОТБЛАГОДАРЯТ попозже.. за то что Вы кормите и поите ПМР... Может расскажешь... как из рашки через Кишинёв на молдавских самолётах прилетают рашкоофицеры? Кто кормит и поит Приднестровье? Только сегодня ЧЕТЫРЕ рейса на смердячую!!! Если Украина не выстоит...вас точно за сутки то же Приднестровье раздавит.
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