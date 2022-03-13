Загиблих внаслідок ракетного удару по Яворівському полігону немає. Інформація про поранених уточнюється, - прессекретар Академії Сухопутних військ ЗСУ Миронович

Російські війська вдарили ракетами по Яворівському полігону у Львівській області вранці 13 березня. В результаті ворожого обстрілу, на щастя, загиблих немає.

Про це повідомив прессекретар Академії Сухопутних військ ЗСУ Антон Миронович, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він уточнив, що удар був нанесений по одній з військових частин. Результативно відпрацювали українські системи протиповітряної оборони: "певну роль зіграло ППО".

Миронович зазначив, що за попередніми даними - загиблих немає. Інформація про травмованих і поранених зараз уточнюється.

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