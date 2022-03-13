Тіло жінки знайшли під завалами в Харкові
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Під завалами житлового будинку в Харкові рятувальники виявили тіло загиблої 73-річної жінки.
Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, інформує Цензор.НЕТ.
"12 березня тривали аварійно-рятувальні роботи на вул. Холодногірській міста Харкова, де нещодавно ворожа ракета влучила до 5-поверхового житлового будинку. На місці працювало 25 рятувальників та 3 од. техніки, а також комунальна техніка. Під завалами на 4 поверсі було виявлено тіло загиблої 73-річної жінки", - йдеться у повідомленні.